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Giriş Tarihi: 16.8.2022 22:34

EGM'den 81 ile 'bekçi' genelgesi: Gündüz görev almayacaklar

İHA
EGM’den 81 ile ’bekçi’ genelgesi: Gündüz görev almayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Düzenlemeyle birlikte bekçilerin gündüz görev yapma faaliyeti sonlandırıldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları sonlandırıldı. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlendi. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINA ÇIKMAYACAKLAR

Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

OLAĞANÜSTÜ HALLER AYRICA BELİRTİLDİ

Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.

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EGM'den 81 ile 'bekçi' genelgesi: Gündüz görev almayacaklar
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