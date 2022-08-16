FETÖ’cü hakimin çirkin pazarlığı ses kaydında

90 BİN LİRA KARŞILIĞINDA TAHLİYE

Kendilerini mağdur avukatı olarak arayan ihraç hakim Demiralay'ın konuşmalarından şüphelenen Özer'in yakınları, görüşmeyi ses kaydına aldı. Sahte avukat Demiralay'ın 90 bin liranın ödenmesi durumunda Özer'i hemen tahliye ettirebileceğini vadetmesi ses kaydında dikkat çekiyor. İhraç hakim Demiralay'ın basit bir trafik tartışmasını ağır ceza mahkemesinde görülecek bir dosya gibi gösterdiğini söyleyen Özer'in avukatı Hasan Gür, görüşmede eski hakimle yanındaki kadının müvekkilinin yakınlarını gözünü şantaj ve tehditle korkutmaya çalıştığını söyledi.

"ŞİKAYETTEN PARA KARŞILIĞINDA VAZGEÇECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Müvekkilinin 21 Temmuz'da trafikte bir sürücüyle tartışma yaşadığını söyleyen Avukat Gür, olayın ardından şikayet üzerinden karakola çağrıldığını paylaştı. Müvekkili Fevzi Özer'in kaçmadan karakola gittiğini belirten Gür, "Karşı taraf yaşanılan olayların görüntünü kırparak sosyal medya platformlarında paylaştı. Bunun sonucunda müvekkilim mevcutlu olarak adliyeye götürülüp tutuklandı. Müvekkilimin ailesini karşı tarafın avukatı ve emekli bir hakim olarak tanıtan bir kişi arıyor. Müvekkilimin ailesiyle görüşmek istiyor. Telefonda bu olaydan dolayı şikayetten vazgeçeceklerini söylüyor. Bunun karşılığında bir miktar para ödemelerini talep ediyorlar. Müvekkilimizin ortağı ve kardeşi bahsedilen iş yerine gidiyor. Bir meslektaşımızın bürosuna gidiyorlar. Orada görüşmeyi gerçekleştiriyorlar. Müvekkilimin yakınları şüphelenince görüşmeden önce bir araştırma yapıyorlar. Bu şahsın FETÖ'den iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen bir hakim olduğunu öğreniyor. Bu adamdan şüphelenince görüşmeye ses kaydını açarak giriyor. Tüm görüşmenin ses kaydını alıyor. Görüşme yaklaşık 23 dakika süren bir görüşme oluyor. İhraç olan hakim kendisini avukat olarak tanıtıyor" ifadelerini kullandı.



"GERÇEK AVUKATIN OFİSİNDE ÇİRKİN PAZARLIĞA GİRİŞİYORLAR"

Sahte avukatın müvekkilinin cezaevinden çıkması için önce 90 bin lira para talep ettiğini sözlerine ekleyen Gür, daha sonra bu rakamın arttırıldığını belirtti. Görüşmenin ses kaydını Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına verdiklerini aktaran Gür, "Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman'da Gaziantep'te bu isimde bir avukatın olmadığını söyledi. Bizde eski hakimin 2016'da FETÖ'den ihraç edildiğini öğrendik. Şahıs hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olduk. Bize göre bu olayın içerisinde şantaj ve tehdit olayları da var. Haksız bir kazanç elde etme olayıyla karşı karşıyayız. Türkiye Barolar Birliği'nden de sorgulattık. Avukatlık kaydı bulunmuyor. Maalesef avukatlık ruhsatı olmayan ancak kendisini avukat gibi tanıtıp avukat meslektaşımızın ofisinde çirkin bir pazarlığa girişiyorlar" diye konuştu.

