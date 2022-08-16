İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttüklerine dair haklarında beyanlar bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör-Büfe telefonlarını kullanarak iletişime geçtikleri tespit edilen 14 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli üç ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde aramalar devam ediyor.