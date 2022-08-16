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Giriş Tarihi: 16.8.2022 14:43 Son Güncelleme: 16.8.2022 15:19

Kilis'e şehit ateşi düştü

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’e şehit ateşi düştü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu’na düzenlenen saldırıda Kilisli Piyade Uzman Çavuş Uğur Can Cırnooğlu şehit oldu. Acı haber şehidin baba ocağına ulaştı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Can'ın acı haberi, memleketi Kilis'teki ailesine verildi.

Merkeze bağlı Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokak üzerinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Doğup büyüdüğü mahallesi bayraklarla donatıldı. Şehit evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Vali Yardımcısı ve yetkililer tarafından aileye şehit haberi verildi. sağlık ekibi hazır bulunduruldu. Eve Türk bayrağı asılırken annesi Fatma Cırnooğlu fenalaştı. Şehidin hafta sonu izinde Kilis'te olduğu pazar günü görev yerine döndüğü öğrenildi.

Şehidin evli ve 2 buçuk yaşında bir kız babası öğrenildi.

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Kilis'e şehit ateşi düştü
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