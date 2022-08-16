Kilis’e şehit ateşi düştü

Merkeze bağlı Ekrem Çetin Mahallesi Asena Sokak üzerinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Doğup büyüdüğü mahallesi bayraklarla donatıldı. Şehit evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Vali Yardımcısı ve yetkililer tarafından aileye şehit haberi verildi. sağlık ekibi hazır bulunduruldu. Eve Türk bayrağı asılırken annesi Fatma Cırnooğlu fenalaştı. Şehidin hafta sonu izinde Kilis'te olduğu pazar günü görev yerine döndüğü öğrenildi.