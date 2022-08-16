Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla bölgede başlatılan Pençe operasyonları devam ediyor.

Komandolar, bölgeyi büyük oranda teröristlerden temizleyerek bölgede stratejik noktalara üs alanları kuruyor. Terör örgütü mensuplarının sınırdan sızmalarını önlemek amacıyla 'Pençe-Kaplan' harekat bölgesinde kurulan söz konusu üs alanlarına bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. İHA (İnsansız Hava Aracı) ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için komandolar, operasyon gerçekleştirdi. Hava destek operasyonunda, 3 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.