Şehidin hatırası Kamerun’da ebediyen su gibi akacak

Erzincan'da görev yapan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, maaşlarını biriktirerek, arkadaşları aracılığıyla bir otomobil alıp Düzce'deki baba evine bıraktırdı. İzne çıktığında aracıyla görev yerine dönmeyi planlayan Kaplanbaba, 24 Ekim 2018'de operasyona giderken, içinde bulunduğu kamponetin İliç ilçesinde devrilmesi sonucu şehit oldu.Hiç görmediği otomobili de o günden bu yana baba evinin garajında durmaya devam etti. Baba Yahya ve anne Ayfer Kaplanbaba, geçtiğimiz aylarda otomobili satıp Kamerun'da oğulları adına su kuyusu açtırdı. Anne Ayfer Kaplanbaba, "Afrika'da, oğlumun adına büyük bir su kuyusu açıldı. İnşallah hayrı ebediyen orada su gibi akacak" diye konuştu.