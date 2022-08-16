’Şehit’ kelimesini değiştirmişti! Mahkemeden küstah mesaja ders niteliğinde karar

TÜRK MİLLETİNİN BAYRAK SEVGİSİNE TAHRİK İHTİMALİ

Hakimlik kararında, şüphelinin LGBT'ye destek vermek istiyorsa Türk bayrağı için yazıldığı herkesçe bilinen ve dağda, taşta, şehitliklerde ve birçok yerde yazılı şiirdeki mısralar üzerinden değil savunduğu görüşün sözleri ve argümanları üzerinden paylaşım yapması gerektiğini vurguladı. Şüphelinin kendi görüşünü desteklediği görüntünün altında Türk bayrağını ve Türk bayrağını kutsal bilen Türk milletinin bayrak sevgisini tahrik ederek hakaret etmiş olabilme ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İRONİYLE KARIŞIK HAKARET ŞÜPHESİ

Şüphelinin, kendince benzetme yaptığı şiirde esasında Türk bayrağının ve şehitlerin yüceltildiğini belirten Hakimlik, şüphelinin paylaşımında ise 'şehit' kelimesi yerine 'ib*e' kelimesini kullanmasının ve vatan, bayrak sevgisi olan insanların değer yargıları ve Türk bayrağıyla alay ederek hakaretini ironi şeklinde yapmaya çalışmasının kuvvetli şüphe barındırdığı açıkladı. Şüphelinin suça konu paylaşımında aynı zamanda şaire ve şairin eserine de hakaret ettiğini kaydetti.

TÜRK BAYRAĞI KANUNUNA VURGU

2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunun 7. Maddesine de değinen Hakimlik, "Türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz" ifadesini vurgulayarak yönetmelikte Türk bayrağına doğrudan veya dolaylı yapılan saygısızlıkların önlemek amaçlı olduğunu kaydetti. 'İb*e' kelimesinin Türk Dil Kurumu'nca da hakaret içerikli bir kelime olduğu bildiren Hakimlik, Türk bayrağı ve şehitlere yazılmış mısralara benzetme yapılmasının ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Şüphelinin Türk milletinin bayrağına, değerlerine ve egemenlik alametlerine hakaret ettiği iddiasıyla 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçunun oluşup oluşmadığını mahkemenin değerlendirmesine hükmetti.