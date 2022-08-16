Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü
Giriş Tarihi: 16.8.2022 18:45

Son dakika: Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü

Son dakika: Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü.

Bakan Akar; el-Mişri ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askerî eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

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Son dakika: Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü
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