Son dakika: Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü

Bakan Akar; el-Mişri ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askerî eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askerî eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.https://t.co/3qiMNXrpg6#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/sjfJJr8EWQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022