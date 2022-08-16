Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:17Son Güncelleme: 16.8.2022 13:17
Son dakika: Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Son dakika: Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü