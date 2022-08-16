Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Yakın zamanda önemli bir bölgemiz daha teröristlerden temizlenecek
Giriş Tarihi: 16.8.2022 14:36

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Yakın zamanda önemli bir bölgemiz daha teröristlerden temizlenecek

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Yakın zamanda önemli bir bölgemiz daha teröristlerden temizlenecek

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tendürek tamamen terörden arındırılmasının ardından bir müjde daha veren Soylu, yakın bir zaman bir bölgenin daha tamemen teröristlerden temizleneceğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçindeki PKK yapılanmalarına darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Tendürek teröristlerden tamamen temizlenmişti. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, yakın bir zamanda bir bölgenin daha teröristlerden temizleneceğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: Yakın zamanda Türkiyemizin önemli bir bölgesinin daha temizlendiği haberini vermek nasip olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında yurt içinde tek bir teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz.

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Yakın zamanda önemli bir bölgemiz daha teröristlerden temizlenecek
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