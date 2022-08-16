Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: Yakın zamanda önemli bir bölgemiz daha teröristlerden temizlenecek

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçindeki PKK yapılanmalarına darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Tendürek teröristlerden tamamen temizlenmişti. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, yakın bir zamanda bir bölgenin daha teröristlerden temizleneceğini duyurdu.



Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: Yakın zamanda Türkiyemizin önemli bir bölgesinin daha temizlendiği haberini vermek nasip olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında yurt içinde tek bir teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz.