Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: MSB açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 16.8.2022 14:04 Son Güncelleme: 16.8.2022 14:10

Son dakika haberi: MSB açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Son dakika haberi: MSB açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top.Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

MSB, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şunlar kaydedildi:

"13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top.Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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Son dakika haberi: MSB açıkladı: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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