Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 16.8.2022 10:30 Son Güncelleme: 16.8.2022 10:59

SON DAKİKA: Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz

SON DAKİKA: Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA