Giriş Tarihi: 16.8.2022 10:30Son Güncelleme: 16.8.2022 10:59
SON DAKİKA: Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz
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Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
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SON DAKİKA: Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz