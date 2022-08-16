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Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:19 Son Güncelleme: 16.8.2022 13:39

Son dakika: Şanlıurfa'dan acı haber! 1 asker şehit

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Son dakika: Şanlıurfa’dan acı haber! 1 asker şehit

Son dakika... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör saldırısı düzenlendi. saldırıda 1 piyade uzman çavuş şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Saldırıda yaralan askerler önce Birecik devlet hastanesine kaldırıldı. Ardından Askeri helikopter ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap'taki terör noktalarını ateş altına aldı.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi. Şanlıurfa valisi Salih Ayhan saldırıda 1 asker şehit olurken 4 askerin de yaralandığını belirtti.

VALİ SALİH AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı

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Son dakika: Şanlıurfa'dan acı haber! 1 asker şehit
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