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Giriş Tarihi: 16.8.2022

“Sorunlar geçici AK Parti’nin eserleri kalıcı”

“Sorunlar geçici AK Parti’nin eserleri kalıcı”

Türkiye’nin 21 yılda AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle büyük değişim yaşadığını söyleyen vatandaşlar: Ekonomiden iktidara vurmaya çalışanlar var. Bu sorunlar geçici. AK Parti’nin ortaya koyduğu eserler ise kalıcı. Geçmişte yaşananları bilen hiç kimse AK Parti’nin ülkemize kattıklarını inkâr edemez

Vatandaşlar Türkiye'nin 21 yılda AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle büyük değişim yaşadığını anlattı. İşte il il görüşler:

ERZURUM
Sinan Yakar (Serbest Meslek): Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıl önce AK Parti ile Türkiye bir devrim yaşadı. Daha önceleri çok zor zamanlar geçirdik. AK Parti döneminin Türkiye kazanımları gelecekte görülmeye devam edecek.
Orhan Taşdemir (İnşaatçı): AK Parti'nin Türkiye'ye kattıklarını kimse inkâr edemez.

ERZİNCAN
Teoman Kurşun (Kuyumcu): AK Parti öncesi Türkiye'nin hali ortadaydı. Şimdi ekonomiden iktidara vurmaya çalışıyorlar. Bu sorunlar geçecek sorunlardır. Kalıcı eserlere bakmak gerekiyor.

ERDOĞAN, ÇALINAN YILLARIMIZI GERİ VERDİ

KONYA
Gülhan Cevher (28 Şubat mağduru): Başörtüsü yasağı hayatımızın, gençliğimizin en güzel yıllarını çaldı. 28 Şubat'ın etkilerini Sayın Cumhurbaşkanımız hayatımızdan sildi. AK Parti hükümeti haklarımızı bize geri verdi. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: Sayın Cumhurbaşkanımız rahat olsun, bizdeki bu iman devam ettikçe sonuna kadar yanındayız.



Şerife Balcı Gönülalan (Ev kadını): Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. Bu ülkede başörtüsü sorunu konuşulmuyorsa onun sayesindedir. Her alanda ülkemiz şaha kalktı.
Ali Demirok: Ben hükümetimize güveniyorum. İnşallah nice güzel seneler daha geçirmelerini diliyorum.

TRABZON
Ali Rıza Yılmaz: AK Parti geldikten sonra 21 yılda her şeyin en iyisini yaptı. Emekliyi yalnız bırakmadı. Dünya darboğazdayken Türkiye'de vatandaş bolluk bereket yaşadı.
Cemil Ulaş: AK Parti geldi hayat değişti, her şeyiyle güzel oldu. Geçmişte tüm zorlukları yaşadım, gördüm. AK parti tüm zorlukları ortadan kaldırdı. Şimdi ise rahatlık bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bir kısım geçmişi unutmuş. Biz yaşadık. Neler çektik. Hastane kuyrukları, yağ kuyrukları, gaz kuyruğu. Ne kadar zorluklar çektik. Ama şimdi bir lider var. O da hayata anlam katan, ülkeyi zenginleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Allah ondan razı olsun.

KAYSERİ
Kadriye Çavdar (51-Ev kadını): 21 yıl önce her istediğimizi bulamadığımız zamanlar oluyordu. Karaborsa vardı. El altından alınıyordu her şey. AK Parti iktidarı ile her şeye vatandaşlar kolaylıkla ulaşabiliyor. Devlet vatandaşına yardım eder oldu. Sosyal destekler arttı.
Yusuf Dede (64-Çiftçi): Benim babam kanser hastasıydı. Kuyruklarda beklediğimiz dönemde ilacı bulunamadığı için tedavisini olamadı ve 54 yaşında hayatını kaybetti. Çok şükür Erdoğan sayesinde yokluk günleri tarih oldu. İnsan geçmişini unutmamalı ve nereden nereye geldiğini hep bilmeli. Türkiye, AK Parti ile bugünlere geldi.

Ali ALTUNTAŞ-Tolga YANIK-Burak SAYLAM-Furkan NEHRİ-Recep ÇİRİK-Hasan ÇAKMAK-Özgür ÖZDEMİR/SABAH

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“Sorunlar geçici AK Parti’nin eserleri kalıcı”
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