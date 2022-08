“Sorunlar geçici AK Parti’nin eserleri kalıcı”

Vatandaşlar Türkiye'nin 21 yılda AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle büyük değişim yaşadığını anlattı. İşte il il görüşler:Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıl önce AK Parti ile Türkiye bir devrim yaşadı. Daha önceleri çok zor zamanlar geçirdik. AK Parti döneminin Türkiye kazanımları gelecekte görülmeye devam edecek.AK Parti'nin Türkiye'ye kattıklarını kimse inkâr edemez.AK Partiöncesi Türkiye'ninhali ortadaydı.Şimdiekonomiden iktidaravurmaya çalışıyorlar.Bu sorunlargeçecek sorunlardır.Kalıcı eserlere bakmakgerekiyor.Başörtüsü yasağı hayatımızın, gençliğimizinen güzel yıllarını çaldı.28 Şubat'ın etkilerini SayınCumhurbaşkanımız hayatımızdansildi. AK Parti hükümetihaklarımızı bizegeri verdi. Allah,Cumhurbaşkanımızdanrazıolsun.SayınCumhurbaşkanımız rahat olsun,bizdeki bu iman devam ettikçesonuna kadar yanındayız.CumhurbaşkanımızSayın Recep TayyipErdoğan dünyalideri. Bu ülkede başörtüsü sorunu konuşulmuyorsaonun sayesindedir. Her alandaülkemiz şaha kalktı.Ben hükümetimizegüveniyorum. İnşallah nicegüzel seneler daha geçirmelerinidiliyorum.AK Partigeldikten sonra 21 yılda her şeyinen iyisini yaptı. Emekliyi yalnızbırakmadı. Dünya darboğazdaykenTürkiye'de vatandaşbolluk bereket yaşadı.AK Partigeldi hayat değişti, her şeyiylegüzel oldu. Geçmişte tümzorlukları yaşadım, gördüm. AKparti tüm zorlukları ortadan kaldırdı.Şimdi ise rahatlık bazı kesimlerirahatsız ediyor. Bir kısım geçmişi unutmuş.Biz yaşadık. Neler çektik. Hastanekuyrukları, yağ kuyrukları, gaz kuyruğu.Ne kadar zorluklar çektik. Ama şimdi birlider var. O da hayata anlam katan, ülkeyizenginleştiren Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Allahondan razı olsun.21 yıl önce her istediğimizi bulamadığımızzamanlar oluyordu. Karaborsavardı. El altından alınıyordu her şey.AK Parti iktidarı ile her şeye vatandaşlarkolaylıkla ulaşabiliyor. Devletvatandaşına yardım eder oldu.Sosyal destekler arttı.Benim babam kanser hastasıydı.Kuyruklarda beklediğimizdönemde ilacı bulunamadığıiçin tedavisini olamadıve 54 yaşında hayatını kaybetti.Çok şükür Erdoğan sayesinde yoklukgünleri tarih oldu. İnsan geçmişiniunutmamalı ve nereden nereye geldiğinihep bilmeli. Türkiye, AK Parti ile bugünlere geldi.SABAH