“Sorunlar geçici AK Parti’nin eserleri kalıcı”

Vatandaşlar Türkiye'nin 21 yılda AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle büyük değişim yaşadığını anlattı. İşte il il görüşler:
ERZURUM
Sinan Yakar (Serbest Meslek):
Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıl önce AK Parti ile Türkiye bir devrim yaşadı. Daha önceleri çok zor zamanlar geçirdik. AK Parti döneminin Türkiye kazanımları gelecekte görülmeye devam edecek.
Orhan Taşdemir (İnşaatçı):
AK Parti'nin Türkiye'ye kattıklarını kimse inkâr edemez.
ERZİNCAN
Teoman Kurşun (Kuyumcu):
AK Parti
öncesi Türkiye'nin
hali ortadaydı.
Şimdi
ekonomiden iktidara
vurmaya çalışıyorlar.
Bu sorunlar
geçecek sorunlardır.
Kalıcı eserlere bakmak
gerekiyor.
ERDOĞAN, ÇALINAN YILLARIMIZI GERİ VERDİ
KONYA
Gülhan Cevher (28 Şubat mağduru):
Başörtüsü yasağı hayatımızın, gençliğimizin
en güzel yıllarını çaldı.
28 Şubat'ın etkilerini Sayın
Cumhurbaşkanımız hayatımızdan
sildi. AK Parti hükümeti
haklarımızı bize
geri verdi. Allah,
Cumhurbaşkanımızdan
razı
olsun.
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas:
Sayın
Cumhurbaşkanımız rahat olsun,
bizdeki bu iman devam ettikçe
sonuna kadar yanındayız.
Şerife Balcı Gönülalan (Ev kadını):
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan dünya
lideri. Bu ülkede başörtüsü sorunu konuşulmuyorsa
onun sayesindedir. Her alanda
ülkemiz şaha kalktı.
Ali Demirok:
Ben hükümetimize
güveniyorum. İnşallah nice
güzel seneler daha geçirmelerini
diliyorum.
TRABZON
Ali Rıza Yılmaz:
AK Parti
geldikten sonra 21 yılda her şeyin
en iyisini yaptı. Emekliyi yalnız
bırakmadı. Dünya darboğazdayken
Türkiye'de vatandaş
bolluk bereket yaşadı.
Cemil Ulaş:
AK Parti
geldi hayat değişti, her şeyiyle
güzel oldu. Geçmişte tüm
zorlukları yaşadım, gördüm. AK
parti tüm zorlukları ortadan kaldırdı.
Şimdi ise rahatlık bazı kesimleri
rahatsız ediyor. Bir kısım geçmişi unutmuş.
Biz yaşadık. Neler çektik. Hastane
kuyrukları, yağ kuyrukları, gaz kuyruğu.
Ne kadar zorluklar çektik. Ama şimdi bir
lider var. O da hayata anlam katan, ülkeyi
zenginleştiren Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Allah
ondan razı olsun.
KAYSERİ
Kadriye Çavdar (51-Ev kadını):
21 yıl önce her istediğimizi bulamadığımız
zamanlar oluyordu. Karaborsa
vardı. El altından alınıyordu her şey.
AK Parti iktidarı ile her şeye vatandaşlar
kolaylıkla ulaşabiliyor. Devlet
vatandaşına yardım eder oldu.
Sosyal destekler arttı.
Yusuf Dede (64-Çiftçi):
Benim babam kanser hastasıydı.
Kuyruklarda beklediğimiz
dönemde ilacı bulunamadığı
için tedavisini olamadı
ve 54 yaşında hayatını kaybetti.
Çok şükür Erdoğan sayesinde yokluk
günleri tarih oldu. İnsan geçmişini
unutmamalı ve nereden nereye geldiğini
hep bilmeli. Türkiye, AK Parti ile bugünlere geldi.
Ali ALTUNTAŞ-Tolga YANIK-Burak SAYLAM-Furkan NEHRİ-Recep ÇİRİK-Hasan ÇAKMAK-Özgür ÖZDEMİR/
SABAH