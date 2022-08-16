Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşün projesi! Bakan Kurum: İlk anahtar teslim 19 Ağustos’ta

İstanbul Esenler'de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü yapılıyor. Yaklaşık 60 bin konutluk projenin ilk etabı tamamlandı. 2009'dan itibaren Esenler'de yaklaşık 100 bine yakın konutun dönüştürülmesi kararı alındı. Şimdiye kadar 57 bin konut dönüştürüldü.

HAK SAHİPLERİNE TÖRENLE TESLİM EDİLECEK



Kentsel dönüşüm ile çevre düzenlemesi sosyal alan ve otoparkları ile özgün bir mahalle oluşturulmuş oldu. Cuma günü Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle 2 bin 108 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

BAKAN KURUM DETAYLARI PAYLAŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum proje hakkındaki detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Depreme karşı en önemli gücün kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Esenler'ki 60 bin konutlu projede 2 bin 30 konut ve 78 konutun teslim aşamasında olduğunu belirtti. Bakan Kurum'un paylaşımında her vatandaşa 15 metrekare yeşil alan ve 30 metrekare donatı alanı sağlandığı ifade edildi.