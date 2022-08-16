Yılbaşından bugüne 70 bine yakın kaçak göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı bu yıl içerisinde 41 bin 492'si Afganistan, 7 bin 772'si Pakistan uyruklu olmak üzere 69 bin 692 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artış gösterdiği belirtildi.

BU YIL 192 BİN 449 KAÇAK GÖÇMEN GİRİŞİ ENGELLENDİ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 2022 yılına ilişkin kaçak göç ile mücadele verilerini açıkladı.

Göç Başkanlığı ve Güvenlik güçlerince kaçak göçle 7/24 sürdürülen mücadele kapsamda; geçtiğimiz yıl 451 bin 96, bu yılın ilk 7 ayında ise 192 bin 449 kaçak göçmenin yurda girişinin engellendiği bildirildi.

146 BİN 252 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Göç İdaresi Başkanlığı sitesinden yazılı yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

Kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan denetimler ve operasyonlarda; yılbaşından bu yana 146 bin 252 kaçak göçmen yakalandı.

7 AYDA 69 BİN 692, 6 YILDA 395 BİN 201 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermelerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada; tüm uyruklarla birlikte bu yıl içerisinde 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildiği kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu sayıda yüzde 142 artış olduğu aktarıldı.

Geçen yıl aynı dönemde sınır dışı Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 133, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 96 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 196 artış olduğu görüldü.

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 395 bin 201'e ulaştı.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 173 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ

Afganistan'a düzenlenen 171 charter (özel uçak) seferi ile 31 bin 459 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 33 olmak üzere toplam 41 bin 492 Afganistan vatandaşı ülkesine gönderildi.

Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 7 bin 772 kaçak göçmen güvenli şekilde ülkesine gönderildi.

Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseltildi. Geri gönderme merkezlerinde 5 bin 239'u Afganistan, 4 bin 942'si Pakistan ve 6 bin 873'ü ise 89 farklı uyruktan olmak üzere 17 bin 54 yabancının hâlen sınır dışı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ YARIM MİLYONU AŞTI

Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 517 bin 289'a ulaşırken 2016 yılından bugüne kadar ise Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 709 bin 936 oldu.