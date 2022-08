Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan

Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşacak.19 Ağustos Cuma günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.Yapımı tamamlanan Güney (Metris) Rezerv Alanı'nın yüzde 72'si donatı alanı olarak ayrıldı. Vatandaşlara eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine her daireye en az bir otoparkı bulunan, tüm otoparkları yeraltında, bahçe kullanımlı, sosyal yaşam alanlarına sahip, okulu, hastanesi, parkı, camisi yanı başında, yeşil ile iç içe, yatay mimari konseptinde, akıllı ve modern konutlar veriliyor. Akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşâ edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 metrekare arasında değişiyor. Güney Rezerv Yapı Alanındaki konut ve işyerinin tamamlanıp teslim edilmesinin ardından, Kuzey Rezerv Yapı Alanı'nda da kentsel dönüşüm konutları yapılmaya başlanacak. Daha büyük yüz ölçüme sahip bu alanda ise toplam 43 bin 124 adet bağımsız birim inşa edilecek. Böylece her iki alanda toplam 60 bin konut inşa edilmiş olacak ve yaklaşık 300 bin kişi daha yeni, güvenilir ve yeşille iç içe akıllı şehirde yaşamaya başlayacak.Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, vatandaşlar ile birlikte kendisinin de Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehri olan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını büyük bir heyecanla takip ettiğini belirtti. Göksu, "Vatandaşlarımız sabırla, yıllardır buraya taşınacakları günü bekliyorlar. Altyapısından üst yapısına kadar hiçbir eksik olmadan konutlarımızı teslim ediyoruz. Yeni ve güvenli konutlarına taşınacak kardeşlerimiz inşallah bundan sonra deprem korkusu yaşamadan huzur içinde yaşayacak. Tüm Esenlerli hemşehrilerimizi, 19 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz tören için Dörtyol Meydanı'na bekliyoruz" dedi.Konutlarını teslim almaya hazırlanan vatandaşlar ise duygularını SABAH'a anlattı:40 senedir Esenler'de oturuyorum. Burada babamın tırnaklarıyla kazıyarak aldığı 179 metrekarelik arsa vardı. Kayıp arsa yüzünden biz 40 senedir imar alamıyorduk. Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'dan Allah razı olsun. Şu an işin bize kentsel dönüşüm yerinden, 15 Temmuz Evleri'nden yer verdi. 10 senedir kiracıydım. Evlendikten sonra şimdi kendi evime taşınacağım..34 seneden beri bu binadayım. 3'üncü katta oturuyorum, yürüsek sallanıyor. Temeldeki demirler tele döndü. Ha yıkıldı ha yıkılacak. Belediyemiz bizi kurtardı. Yeni evimiz çok güzel.Doğduğumdan beri, yani 42 senedir burada yaşıyorum. En büyük sıkıntılarımızdan biri otoparktı. Arabalarımızı koyacak yer bulamıyorduk. Evlerimiz depreme dayanıklı değildi. Allah razı olsun, devletimizden, belediyemizden. Bize depreme dayanıklı, otoparklı, bol yeşil alanlı, çocukların oynayabileceği parkların olduğu harika imkânlar sağlandı.