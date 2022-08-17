Bakan Murat Kurum’dan muhalefete eleştiri: Sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçemediler

'SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNDEN ÖTEYE GEÇEMEDİLER'

Verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek muhalefete yüklenen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Birileri diyor ki, biz yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz ve kentsel dönüşümle ilgili kararlı bir tutum sergileyeceğiz. Ama gelinen üç buçuk yıllık süreçte değil 100 bin, değil 10 bin, dönüştürdükleri konutun sayısı sadece ve sadece 540 tane. Biz belediyelerimizle birlikte İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tam 300 bin konut dönüştürdük. Şu an sahada 140 bin konutun dönüşümü fiilen devam ediyor. İstanbul'umuzun neresine giderseniz gidin bizim bir projemizi görürsünüz, ama küçük ama büyük bir yatırımınızı görürsünüz. Maalesef karşımızdaki muhalefet sorun üretmekten, iftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan ve sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor."

İstanbul'un 39 ilçesi ve Türkiye'nin 81 ili ile birlikte bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Kurum, "Nerede bir afet olsa bu kardeşiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2 saat sonra ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte orada olduk. Hiçbir zaman sorun problem üretmedik, hep vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa acılarını dindirmek adına yapılması gereken ne varsa onları yapmaya çalıştık." dedi.

'ZEYTİNBURNU'NDA 2 BİN 600 KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK'

Zeytinburnu'nda yarım kalmış birçok kentsel dönüşüm sorunu olduğunu ve verilen sözlerin hepsini tuttuklarının altını çizen Bakan Kurum, "Toplamda Zeytinburnu'nda 2 bin 600 konutu dönüştürdük. Sahada fiilen devam eden bin 500 konutumuz var. İnşallah etaplar halinde de kentsel dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz. Buradan tüm Zeytinburnu'ndan talebim ise hep şudur: riskli binalarda oturmayalım. Riskli bina varsa tespitlerinizi yapın, anlaşın, çoğunluğun anlaşacağı her alanda biz Zeytinburnu'nun yanındayız." İfadelerini kullandı.