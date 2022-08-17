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Giriş Tarihi: 17.8.2022 20:18

Başkan Erdoğan'dan "17 Ağustos depremi" paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan "17 Ağustos depremi" paylaşımı
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