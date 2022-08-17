Cem Muhammet taburcu oldu

Bursa'da, teyzesinin bir yıl odada esir hayatı yaşattığı çöp evde 17 kiloya düşmüş halde bulunan ve 25 Temmuz'dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Cem Muhammet A. 21 gün sonra taburcu oldu. Hastaneden ayrılırken, doktor ve hemşirelere teşekkür eden Cem Muhammet'in, "Bana burada anne-baba sevgisini tattırdınız. Artık yürüyüp koşabilirim" dediği öğrenildi.21 kiloya ulaşan ve sağlığına kavuşan Cem Muhammet, önceki akşam teslim edildiği görevlilere ise ilk isteğinin parkta oynamak olduğunu söylediği belirtildi. Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan ve sevgi evine yerleştirilen Cem Muhammet'e psikolojik destek verilmeye devam edilecek. Cem Muhammet, okullar açıldığında da eğitimine kaldığı yerden devam edecek.