Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi ve İBB’ye idari para cezası!

Cumhuriyet Gazetesi'nde 6 Ağustos 2019'da yayınlanan "Kavakçı için de çift maaş iddiası" ve 10 Ağustos 2019'da "Sözde mühendislik ve vekillik yapan Kavakçı'ya sorular" başlıklı haberler üzerinden AK Partili Ravza Kavakçı'yı hedef almıştı. Cumhuriyet'in gerçeğe aykırı yayınlar yaptığını belirten Kavakçı'nın avukatı Sezgin Tunç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 28 Ekim 2019'da başvuru yapmış, ancak kurul bu başvuruyu reddetmişti.
MAHKEME İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GİRMEDİĞİNE HÜKMETMİŞTİ
Reddin ardından Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne başvuran avukat Tunç, bu karara itiraz etmiş, itirazı inceleyen Ankara 15. İdare Mahkemesi 24 Aralık tarihli hükmünde KVKK'nın kararını iptal ederek basın yayın yoluyla kişisel verilerin kamuya açık edilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulamıştı.
İBB'YE 40 BİN CUMHURİYET GAZETESİ'NE 30 BİN İDARİ PARA CEZASI
Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin bu kararının ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İdari yargı sürecinin kesinlik kazanmasıyla birlikte Veri Koruma Kurulu tarafından AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğinin ihlali gerekçesiyle İBB iştiraki Metro A.Ş.'ye 40 bin lira, Cumhuriyet Gazetesi'ne ise 30 bin lira idari para cezası uygulandı.
"METRO İSTANBUL'UN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ AÇIKTIR"
Kurul kararında, veri sorunlusu Metro İstanbul tarafından teknik altyapı kurulmak suretiyle muhafaza edilen verilerin ne zaman, ne şekilde ve kimlerle paylaşıldığı hususunun ilgili kişi tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını, Metro İstanbul tarafından Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin korunması yükümlülüğünün yerine getirilmediği açıklandı. Ayrıca kurul, Metro A.Ş.'nin de teknik ve idari sorumluluklarını gözetmediğini bildirerek Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerine yer verildiğinin de altını çizdi.