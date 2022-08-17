Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi ve İBB’ye idari para cezası!

"METRO İSTANBUL'UN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİĞİ AÇIKTIR"

Kurul kararında, veri sorunlusu Metro İstanbul tarafından teknik altyapı kurulmak suretiyle muhafaza edilen verilerin ne zaman, ne şekilde ve kimlerle paylaşıldığı hususunun ilgili kişi tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını, Metro İstanbul tarafından Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerinin korunması yükümlülüğünün yerine getirilmediği açıklandı. Ayrıca kurul, Metro A.Ş.'nin de teknik ve idari sorumluluklarını gözetmediğini bildirerek Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerine yer verildiğinin de altını çizdi.