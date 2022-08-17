Eser ve hizmetlerle 21 yıldır bitmeyen sevda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı münasebetiyle, iktidarları döneminde ülkemize yapılan yatırımları ve kazanımlarımızı paylaştı. Savunmadan teknolojik atılımlara, eğitimden sağlığa, altyapı yatırımlarından ulaşıma kadar pek çok alandaki yatırımlar, Türkiye'nin gelişimini gözler önüne serdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı münasebetiyle kişisel sosyal medya hesabından, iktidarları sürecinde Türkiye'ye kazandırdıklarının bir kısmını paylaştı.Erdoğan grafikli anlatımla desteklediği mesajında "Ne kadar özetlersek özetleyelim, ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor. Milletimize söyleyecek sözümüz, anlatacak eser ve hizmetimiz hiç bitmeyecek" ifadelerini kullandı. İşte AK Parti'nin gurur tablosu eserlerinden bazıları:Savunma sanayiindeki projelerimizin bütçesi 75 milyar dolara çıktı. 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kuruldu. İHA ve SİHA'lar dünyaya damga vurdu. Milli Muharip Uçak ve uzay çalışmaları hızlandırıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG için gün sayılmaya başlandı.Enerjide toplam kurulu gücümüz 102 bin megavat seviyesine geldi. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi alındı. Tarımsal gayrisafi milli hasılamız 2002'deki 37 milyar seviyesinden geçtiğimiz yıl 407 milyar liraya çıktı. Baraj sayımız 930'a yükseldi. Sulamaya açılan arazi miktarını 2.1 milyon hektar arttı.Bölünmüş yol uzunluğu 28 bin 700 kilometreye, otoyol uzunluğu 3 bin 532 kilometreye çıktı. Karayolu tüneli 468'e yükseldi. 1575 olan spor tesisi sayısı 4 bin 133'e çıkarıldı. 137 millet bahçesi, 1 milyon 170 bin konut ve işyeri hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İçerisinde stadyum, hastane, okul ve öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin eser ülkemize kazandırıldı.Hastane yatak sayımız 164 binden 258 bine yükseldi. Sağlık personeli sayımız 256 binden 1.2 milyona çıkarıldı. 25 bin 298 yatak kapasiteli 19 şehir hastanemizle sağlıktaki hizmet kalitesi arttı. Adalet hizmetlerinin daha iyi yürümesi için 276 yeni hizmet binası inşa edildi. Hâkim ve savcı sayısı 9 binden 23 bine yükseldi.Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemiz 182 binden 746 bine ulaştı. Derslik sayımız 343 binden 612 bine yükseldi. 730 bin öğretmen ataması yapıldı. Akademik personel sayımız 70 binden 185 bine çıktı. 2002-2022 arasında yapılan sosyal yardım destek miktarı 539 milyar liranın üzerine çıktı.