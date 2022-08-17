Fondaş medya kavgası büyüyor! Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a yaylım ateşi: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme...

Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Tele 1 VE Halk TV'nin objektif anlayıştan uzak yayıncılık politikalarını ifşa eden açıklamalarına yenilerini ekledi. İnce, "Sol havuz medyası var. Bunlar hazineden ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Canlı yayınlarını veriyoruz, ücret alıyoruz diyorlar. Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Hatta bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar. Ben sordukça ya susuyor, ya hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü yalancı, çünkü sahtekar" dedi.
"BELEDİYE KAYNAKLARINDAN GEÇİNİYOR"
İnce, "Sol havuz medyası var. Bunlar hazineden ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Canlı yayınlarını veriyoruz, ücret alıyoruz diyorlar. Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Ben sordukça ya susuyor, ya hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü yalancı, çünkü sahtekar. Bir belediyeyi açıkladım zaten. Hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezileri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar. Bu Merdan denilen arkadaşın şöyle bir açıklaması var: 'Fon alan gazeteciler bağımsız gazeteci olamaz'. Belediyeden beslenenler, bağımsız gazeteci mi olur? Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Hangi belediye başkanı bunlara maaş ödemiyor, delikanlı olan çıksın ortaya. Adına da maaş demiyorlar, sözleşme yapmışlar da hizmet satın alma yapmışlar." İfadelerini kullandı.
"PARA VERMEDİĞİMİZ İÇİN HABERLERE ÇIKARMIYORLAR"
Söz konusu basın kuruluşlarının objektiflikten uzak olduğunu kaydeden İnce, "Para vermediğimiz için haberlere de çıkarmıyorlar. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum, susuyor Bana hakaret ediyor. Sarayın muhbiri diyor. Her ay belediyelere kaçar lira kesiyorsun. Genel merkezlere kaçar lira fatura kesiyorsun. Biliyorum ben bunu sormaya da devam edeceğim. Halk TV'ye parasıyla reklam verelim dedik, yayımlamadılar. Çünkü biz bir kerelik reklam vereceğiz. Büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Sevsinler sizin demokratlığınızı, solculuğunuzu. Tırışka solcular. Yerli olacaksın, milli olacaksın, dürüst olacaksın. Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu." şeklinde konuştu.
20 SEÇİM KAZANDIRDILAR
CHP'nin Erdoğan karşısındaki seçim yenilgilerine de değinen İnce, "Adam 2002'de kazandı, 2004'te kazandı, 2007'de kazandı, 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. 2015'te iki seçim kazandı. 2016 referandumunu da kazandı. 2017 seçimlerini de kazandı. 20 seçim kaybetmişler adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adama 20 seçimdir kazandırdınız." ifadelerini kullandı.
TELE 1'DEN "PARA ALIYORUZ" İTİRAFI!— Sabah Gazetesi (@Sabah) August 11, 2022
Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin "TELE 1, CHP ve İYİ Parti'den para alıyor" çıkışını itiraf etti:
CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz pic.twitter.com/3p9zRlx9tN