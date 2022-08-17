Fondaş medya kavgası büyüyor! Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a yaylım ateşi: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme...

"BELEDİYE KAYNAKLARINDAN GEÇİNİYOR"

İnce, "Sol havuz medyası var. Bunlar hazineden ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Canlı yayınlarını veriyoruz, ücret alıyoruz diyorlar. Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Ben sordukça ya susuyor, ya hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü yalancı, çünkü sahtekar. Bir belediyeyi açıkladım zaten. Hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezileri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar. Bu Merdan denilen arkadaşın şöyle bir açıklaması var: 'Fon alan gazeteciler bağımsız gazeteci olamaz'. Belediyeden beslenenler, bağımsız gazeteci mi olur? Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Hangi belediye başkanı bunlara maaş ödemiyor, delikanlı olan çıksın ortaya. Adına da maaş demiyorlar, sözleşme yapmışlar da hizmet satın alma yapmışlar." İfadelerini kullandı.