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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:03 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:18

Fondaş medya kavgası büyüyor! Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme...

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Fondaş medya kavgası büyüyor! Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a yaylım ateşi: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a bir kez daha 'Hodri meydan' dedi. Halk TV, Tele1 KRT gibi kanalların CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyeler tarafından fonlandığını belirten İnce, Yanardağ'ın kendisine seçim gecesi üzerinden iftira attığını belirtti. İnce, 'Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme..." dedi. İnce, Yanardağ'a bir de çağrı yaptı, "Seçim gecesi yanımda olan Yaşar Tüzün, Engin Altay ve Tanju Özcan ile beni kanalında yayına çıkar, o geceyi konuşalım." ifadelerini kullandı.

Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Tele 1 VE Halk TV'nin objektif anlayıştan uzak yayıncılık politikalarını ifşa eden açıklamalarına yenilerini ekledi. İnce, "Sol havuz medyası var. Bunlar hazineden ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Canlı yayınlarını veriyoruz, ücret alıyoruz diyorlar. Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Hatta bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar. Ben sordukça ya susuyor, ya hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü yalancı, çünkü sahtekar" dedi.

"BELEDİYE KAYNAKLARINDAN GEÇİNİYOR"

İnce, "Sol havuz medyası var. Bunlar hazineden ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Canlı yayınlarını veriyoruz, ücret alıyoruz diyorlar. Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Ben sordukça ya susuyor, ya hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü yalancı, çünkü sahtekar. Bir belediyeyi açıkladım zaten. Hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezileri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar. Bu Merdan denilen arkadaşın şöyle bir açıklaması var: 'Fon alan gazeteciler bağımsız gazeteci olamaz'. Belediyeden beslenenler, bağımsız gazeteci mi olur? Haraca bağlamışsınız her birinin tarifesi var. Hangi belediye başkanı bunlara maaş ödemiyor, delikanlı olan çıksın ortaya. Adına da maaş demiyorlar, sözleşme yapmışlar da hizmet satın alma yapmışlar." İfadelerini kullandı.

"PARA VERMEDİĞİMİZ İÇİN HABERLERE ÇIKARMIYORLAR"

Söz konusu basın kuruluşlarının objektiflikten uzak olduğunu kaydeden İnce, "Para vermediğimiz için haberlere de çıkarmıyorlar. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum, susuyor Bana hakaret ediyor. Sarayın muhbiri diyor. Her ay belediyelere kaçar lira kesiyorsun. Genel merkezlere kaçar lira fatura kesiyorsun. Biliyorum ben bunu sormaya da devam edeceğim. Halk TV'ye parasıyla reklam verelim dedik, yayımlamadılar. Çünkü biz bir kerelik reklam vereceğiz. Büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Sevsinler sizin demokratlığınızı, solculuğunuzu. Tırışka solcular. Yerli olacaksın, milli olacaksın, dürüst olacaksın. Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu." şeklinde konuştu.

20 SEÇİM KAZANDIRDILAR

CHP'nin Erdoğan karşısındaki seçim yenilgilerine de değinen İnce, "Adam 2002'de kazandı, 2004'te kazandı, 2007'de kazandı, 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. 2015'te iki seçim kazandı. 2016 referandumunu da kazandı. 2017 seçimlerini de kazandı. 20 seçim kaybetmişler adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adama 20 seçimdir kazandırdınız." ifadelerini kullandı.

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Fondaş medya kavgası büyüyor! Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a yaylım ateşi: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme...
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