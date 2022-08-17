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Giriş Tarihi: 17.8.2022

GastroAntep İstanbul’da tanıtıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
GastroAntep İstanbul’da tanıtıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) koordinasyonunda, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin teması "Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik" olacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, diyetisyenler, akademisyenler ve öğrenciler festivalde bir araya gelecek.
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GastroAntep İstanbul’da tanıtıldı
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