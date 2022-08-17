Her şey kızımız için...

İzmir Menderes'te Yılmaz çiftinin ikinci çocukları Meltem Yılmaz, 13 yaşında grip ve enfeksiyon belirtileri gösterdi. Aile hastaneye başvururken Yılmaz'da bu sefer de astım atakları ve nefes darlığı başgösterdi. Astım ilaçları da fayda etmeyince, tekrar hastaneye götürüldüğünde yere düşen Meltem o gün bugündür yatağa bağlı kaldı. Meltem'e, bir tür bağışıklık sistemi ve kas hastalığı olan "Guillain Barre Amsan Sendromu" teşhisi konuldu.Kızının hastalığını ve yaşadıklarını SABAH'a anlatan anne Semra Yılmaz, "3.5 yıl hastanede yattı. Bu süreçte uzun süre yoğum bakımda kaldı. Bize, 'Meltem yaşadığı sürece siz hastaneden değil, hastanenin bahçesine bile çıkamazsınız' denildi. Ama Rabbim o kadar büyük ki 1.5 yıl önce evimize çıktık. Mamayla damardan beslemesine ve kafasını bile kaldıramamasına rağmen hayata hep gülmeye çalışıyor. Doktor olma hayali kuruyordu. Hastalıkla tüm gücüyle mücadele ediyor. Biz de kızımızı yaşatmak için her şeyi yapacağız" dedi.