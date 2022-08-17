İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

72 TERÖRİST TESLİM OLDU

Örgüt mensuplarının 2011-2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet gösterdiği, diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'e yükseldi.