MİT, sınır tacizcisini avladı

MİT'in, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdiği operasyon Irak, İran ve Suriye'de büyük yankı uyandırmıştı. MİT bu kez de Kamışlı Eyalet Yöneticisi "Dijyar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.Güvenlik güçlerine yönelik sınır hattında taciz atışları, havan atılması şeklinde PKK/YPG'nin eylem talimatlarını veren Muhsin Yağan, geçmişte çok sayıda şehit verilen eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu için MİT'in listesine alındı. Son dönemde Suriye'den sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırı talimatlarını vermesi nedeniyle, MİT tarafından Muhsin Yağan'a yönelik gerçekleştirilen operasyon Kamışlı'da düzenlendi. "Dijyar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan, PKK içerisinde uzun yıllar Türkiye, İran ve Irak kırsalında silahlı faaliyet yürütmesi sonrasında PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'ye geçti. PKK'ya 90'lı yıllarda katılan Muhsin Yağan, Türkiye'de Şırnak kırsalında faaliyet yürütmesi sonrasında Irak'ta Kandil, Zap, Gara, Metina, Mahmur bölgelerinde sözde sorumlu düzeyde bulundu.