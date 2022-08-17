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Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:28

Muş’ta annelerin evlat mücadelesi 69’uncu haftasına girdi

MURAT YILDIRIM
Muş’ta annelerin evlat mücadelesi 69’uncu haftasına girdi

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 69 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.

Eylemini sürdüren annelerdin Naciye Sönmez Yıldız, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Seni orada kandırıyorlar. 'Ceza var' diyorlar, öyle bir şey yok. Devletimiz şefkatlidir. Gel teslim ol. Oğlumu çok özledim. Gece yatıyorum ağlıyorum. Kalkıyorum diyorum Osman nerede. Beni dinle oğlum gel. Devlet diyor gelin teslim olun. Sana ceza yok. Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim" dedi.

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Muş’ta annelerin evlat mücadelesi 69’uncu haftasına girdi
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