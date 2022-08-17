Muş’ta annelerin evlat mücadelesi 69’uncu haftasına girdi

Eylemini sürdüren annelerdin Naciye Sönmez Yıldız, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Seni orada kandırıyorlar. 'Ceza var' diyorlar, öyle bir şey yok. Devletimiz şefkatlidir. Gel teslim ol. Oğlumu çok özledim. Gece yatıyorum ağlıyorum. Kalkıyorum diyorum Osman nerede. Beni dinle oğlum gel. Devlet diyor gelin teslim olun. Sana ceza yok. Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim" dedi.