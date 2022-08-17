Muş’ta annelerin evlat mücadelesi 69’uncu haftasına girdi

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 69 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.
Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.
Eylemini sürdüren annelerdin Naciye Sönmez Yıldız, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Seni orada kandırıyorlar. 'Ceza var' diyorlar, öyle bir şey yok. Devletimiz şefkatlidir. Gel teslim ol. Oğlumu çok özledim. Gece yatıyorum ağlıyorum. Kalkıyorum diyorum Osman nerede. Beni dinle oğlum gel. Devlet diyor gelin teslim olun. Sana ceza yok. Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim" dedi.