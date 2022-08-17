Haberler Gündem Haberleri PKK/YPG, Karkamış’a saldırdı
Giriş Tarihi: 17.8.2022

PKK/YPG, Karkamış’a saldırdı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/ YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Havanlar boş araziye düştü. Saldırıda yaralanan olmazken, teröristlerin bulunduğu bölge topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cezalandırma atışları yapıldı. Ayn el-Arab'ın batısındaki Bellöne tepelerinden ve Zor Mağar Köyü'nden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırı sonrası Karkamış'ta hoparlörlerden halka sokağa çıkmamaları konusunda uyarı anonsları yapıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini, ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK/YPG, Karkamış’a saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA