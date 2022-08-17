PKK/YPG, Karkamış’a saldırdı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/ YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Havanlar boş araziye düştü. Saldırıda yaralanan olmazken, teröristlerin bulunduğu bölge topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce cezalandırma atışları yapıldı. Ayn el-Arab'ın batısındaki Bellöne tepelerinden ve Zor Mağar Köyü'nden dumanların yükseldiği görüldü.Saldırı sonrası Karkamış'ta hoparlörlerden halka sokağa çıkmamaları konusunda uyarı anonsları yapıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini, ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı.