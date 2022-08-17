Şehit Uğurcan Cirnooğlu memleketine uğurlandı

Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hain saldırı sonucu yaralanan askerlerden Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hain saldırıda yaralan 4 asker Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesinde tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, GAP Havaalanına getirildi.
Buradaki törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Askeri Erkan Silah Arkadaşları Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilçe Belediye Başkanları Şehit. in Eşi Fidan Kızı Fatma Annesi Fatma Cirnooğlu Şanlıurfa Şehit Aileleri dernek başkanı Mehmet Yavuz ve Çok sayıda vatandaş katıldı Şanlıurfa Müftüsü tarafından yapılan dua edildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak Cenaze helikoptee konuldu ve memleketi Kilis'e Askeri Helikopter ile gönderildi. Şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Evli ve bir çocuk babası olan şehit Cirnooğlu'nun, bir gün önce izinden döndüğü öğrenildi.