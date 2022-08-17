Şehit Uğurcan Cirnooğlu memleketine uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak Cenaze helikoptee konuldu ve memleketi Kilis'e Askeri Helikopter ile gönderildi. Şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Cirnooğlu'nun, bir gün önce izinden döndüğü öğrenildi.

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