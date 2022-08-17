Sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn el-Arab bölgesinden, havan saldırısı düzenlendi. Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğu saldırıda, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve bir çocuk babası olan Kilisli şehit Cirnooğlu'nun, bir gün önce izinden döndüğü öğrenildi.Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın (22) cenazesi, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi.