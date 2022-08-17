SON DAKİKA: Türkiye’nin ilk akıllı şehrinde yaşam başlıyor! Bakan Kurum hedefi tarih vererek açıkladı: Yeni kentsel dönüşüm projeleri olacak

Bakan Kurum şu açıklamaları yaptı:

Esenler'de 2 milyon metrekare sosyal alanı boşaltarak bu ihtiyacı gidermiş olacağız. İnşallah 19 Ağustos'ta 17 Ağustos'un yıldönümünde cuma günü büyük bir coşkuyla 2030 konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi yad edeceğiz. Bu manadaki kararlılığımızı da ortaya koymuş olacağız.

"BİZE DÜŞEN ÇALIŞMAKTIR, ÜRETMEKTİR"

Maalesef kentsel dönüşüm sürecini siyasi bir malzeme olarak kullananlara sesleniyorum. 60 bin konutluk Türkiye'nin en örnek proje alanından sesleniyorum. Artık konseyler, çalıştaylar dönemi bitmiştir. Her şey ayan beyan ortadayken bu kadar riskli bina varken, kentsel dönüşümü seferberlik ruhuyla İstanbul'un 39 ilçesi 81 ilde devam etmektedir.

Türkiye'de dönüştürdüğümüz 3 milyon konuttan bahsediyoruz. İstanbul'da 140 bini devam eden deprem dönüşümünden bahsediyoruz. Bize düşen çalışmaktır, üretmektir. Biz bu noktada tüm belediyelerimize çağrımız gelin bu seferberlik ruhuna elinizi taşın altına koymak suretiyle destek sağlayın. Eleştirmek en kolaydır, iş yaparken eksiklikte olabilir ama asıl olan vatandaşa yapacağınız hizmetlerdir. İstanbul'un deprem dönüşümü ile ilgili adım atmaktır. Biz bu adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz.

"YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ OLACAK"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız eylül ayında duyuracak. Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz. Birçok firma da buna katılacak. Yeni kentsel dönüşüm projeleri de olacak.

İstiyoruz ki 17 Ağustos'lar bir daha yaşanmasın. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız evladını aramasın. Biz her depremde milletimizin yanına gidiyoruz, acılarına ortak oluyoruz ve sözlerimizi tutuyoruz. Bizlere düşen görevin de bu olduğu düşüncesi ile şehri yöneten insanları aynı duygu ve göreve davet ediyorum. Bu çerçevede hayatını kaybeden vatandaşlarımızı yad ediyorum."

KİRA DESTEĞİ ARTIRILDI

Kentsel dönüşümde kira desteğini 1150 liradan 1500 liraya çıkarıyoruz

ESENLER'DE İLK ANAHTARLAR 19 AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK

Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri, anahtarlarını 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alacak.

19 Ağustos Cuma günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.