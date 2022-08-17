SON DAKİKA | Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK'ya peş peşe darbeler gelmeye devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!