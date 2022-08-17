Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 17.8.2022 14:18 Son Güncelleme: 17.8.2022 14:42

SON DAKİKA | Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Birecik / Şanlıurfa hududunda iki askerimizin şehit olduğu terörist saldırısının ardından, bölgede tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Açıklanan son rakama göre ise 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK'ya peş peşe darbeler gelmeye devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Birecik / Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

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SON DAKİKA | Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 22 terörist etkisiz hale getirildi
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