Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yunan sahil güvenlik göçmenleri Türk kara sularına böyle itti
Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:12

Son dakika: Yunan sahil güvenlik göçmenleri Türk kara sularına böyle itti

Son dakika: Yunan sahil güvenlik göçmenleri Türk kara sularına böyle itti

Son dakika açıklamasında bulunan MSB: Karaburun/İzmir kuzeyinde, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Son dakika açıklamasında bulunan MSB: Karaburun/İzmir kuzeyinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

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Son dakika: Yunan sahil güvenlik göçmenleri Türk kara sularına böyle itti
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