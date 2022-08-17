Son dakika: Yunan sahil güvenlik göçmenleri Türk kara sularına böyle itti

Son dakika açıklamasında bulunan MSB: Karaburun/İzmir kuzeyinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
1⃣ Karaburun / İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. pic.twitter.com/vLDoCV9CoF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022