AK Partili Sürekli: Soyer, laf kalabalığı ile belediyecilik yapmanın tarihini yazmaktadır

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in CHP'li başkanı Soyer, çözemediği dağ gibi sorunlar üstüne üstüne geldiğinde soluğu anlaşmalı olduğu ulusal medya ekranlarında alıyor. Konuşmalarını da İzmir'in belediye başkanı gibi değil; genel siyasetçi edasıyla yapıyor! Körfezini bataklığa çevirdikleri, pis kokunun mahalle aralarına kadar sirayet ettiği İzmir'in başkanı sanki kendisi değil! Çevreden ulaştırma ve tarıma kadar hükümete yüklenerek yine görevden kaçmayı seçen Soyer; laf kalabalığı ile belediyecilik yapmanın tarihini yazmaktadır. 'Ele verir telkini, kendi yutar salkımı' misali, sorumluluktan kaçacağına; asli görevlerini yerine getirmelidir. İzmir'in; her köşesini pis kokuya maruz bırakan, bir çam ağacını yaşatmaktan acizlerin boş lakırdılarına artık karnı tok."