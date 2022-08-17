Tüp bebek ticareti

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) yapılan bir ihbar, İstanbul'da kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan genç kızların merkezinde olduğu bir yasadışı tüp bebek ticaretini ortaya çıkardı. 3 Eylül 2021 tarihli ihbarda aralarında 18 yaş altı kızların da bulunduğu gençlere para karşılığı taşıyıcı annelik yaptırıldığı veya yumurtalarının satın alındığı belirtiliyor.İhbarda "Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kızlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor. Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırtarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var. Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar. Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacını eczane depolarından alıp Üsküdar'daki bir kafeye kargolatarak buradan aldırıyorlar. Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip oradaki aileye veriyorlar" denildi. İhbar sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme başlatmasıyla, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaşıldı.İddialara göre sürece katılmaya ikna edilen kızlarla Üsküdar'daki kafede buluşma yapılıyordu. Ardından Beşiktaş Etiler'deki tüp bebek merkezine götürülen kızlar, sağlık çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından hazırlanan evraklarla taşıyıcı anne olarak yurtdışına gönderiliyordu. Yurtdışındaki bağlantıları olan şahıslar tarafından karşılanan genç kızlar, çocukları aileye teslim ettikten sonra geri geliyordu. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin incelemesinde kız çocuklarının iletişim kurduğu kişinin sağlık çalışanı olmadığı belirlendi. İddiaların uluslararası organize ve kamu sağlığını tehdit eder nitelikte olduğu gerekçesiyle adli soruşturma gerektirdiği kanaatine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.