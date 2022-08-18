29 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki hudut karakolunda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında belirlenen hedeflerin vurulduğunu, şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Diğer taraftan Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.İçişleri Bakanlığı da ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.