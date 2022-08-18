Bakan Kurum’dan gençlerle buluşmada dikkat çeken açıklama: Dönüşüme girmemiş konutumuz kalmayacak

İstanbul'a 18 milyon metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi

Bakan Kurum, İstanbul'a 18 milyon metrekare büyüklüğünde 46 millet bahçesi yaptıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada gençlerimiz, sizler ailelerinizle birlikte hoş vakit geçireceksiniz. Bu yeşil alanlar, doğa ile iç içe aslında hem tabiatı öğreneceğimiz hem de iklim değişikliği ile mücadele edeceğimiz bir alan vazifesi görüyor. Aynı zamanda deprem şehriyiz. Bundan 23 yıl önce 17 Ağustos'ta 18 bin 400 canımızı kaybettik. Hemen 72 gün sonra da Düzce depremi oldu. 710 canımız gitti; evladımız, ciğerimiz gitti. Ocaklara ateş düştü. Biz her depremde, selde, heyelan da birbirimize destek olduk. 81 il kardeşiz. Biriz, beraberiz ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yiz."

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için de, "Burası da tüm gençlerimizin gideceği, vakit geçireceği bir alan ve İstanbul'un göbeğinde içinde her türlü vakit geçireceğiniz, deney yapacağınız, robotik çalışmalar yapacağınız, Ar-ge merkezleri ile kütüphanesiyle kıraathanesi ile çok model ve inşallah çok güzel bir millet bahçesi olacak." ifadelerini kulandı.