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Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:36 Son Güncelleme: 18.8.2022 11:57

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Koca yerinde inceledi

AA
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Koca yerinde inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay açılacağını duyurduğu Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından hastaneyi ziyaretine ilişkin bir video paylaşarak hastanedeki son hazırlıklar dolayısıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini veren Koca, "Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Koca yerinde inceledi
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