Birecik şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/ YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) ve Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.Evli ve 2 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Uğurcan Cirnooğlu için Kilis'teki Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde tören düzenlendi. Cirnooğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan ailesi, gözyaşı döktü. Yıllık izinde olup görevine başladığı gün şehit olan Cirnooğlu'nun cenazesi Kilis Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.Şehit er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi ise Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Belediye Meydanı'ndaki cenaze töreninin ardından Özdemir'in naaşı Sorgun Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Enes Gazi Özdemir'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.