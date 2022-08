İzmir’de sokak araları adeta çöplüğe döndü: Bu mu Türkiye’nin en başarılı 4. belediyesi?

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş'ın sosyal medya hesabından adeta çöplüğe dönen sokakta yaptığı görüntülü paylaşım tıklanma rekoru kırdı. Görüntüler karşısında isyan eden vatandaşlar CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösterdi. Yaşananlara bir tepki de sokağın içler acısı halini çektiği görüntü ile kamuoyunun gündemine taşıyan AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş'tan geldi. SABAH'a konuşan Başdaş; "Konak'ın sokaklarını çöp götürüyor ama CHP'li Konak Belediye Başkanı her nasıl seçiliyorsa Türkiye'nin en başarılı 4. Belediye başkanı seçiliyor. Burada bir yanlışlık var" diye konuştu.

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

"Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u bu güzel projesi için tebrik ediyorum. İzmir'in kalbinde çöp depolama alanı kurmuş diyen Başdaş sözlerini şöyle sürdürdü; "İzmir'in CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Hilal mahallesinde çöp depolama alanı kurmuş. Sayın Batur'u bu güzel projesi için tebrik ediyoruz. Çünkü yaptığı bu güzel çalışmalar ile Türkiye'nin en başarılı dördüncü belediye başkanı olmuş. Kendisi çok güzel bir yerde çöp depolama alanı yapmış. Burası İzmir'in göbeğinde Hilal Mahallesi." dedi.

ÇAKILMIŞ BİR ÇİVİ DAHİ YOK

Konak Belediyesi'nin 800 milyon liralık bütçeye sahip olmasına rağmen ilçeye bir çivi dahi çakmadığını belirten Başdaş; "Konak Belediye Başkanımız reklamla her tarafı kendisini nasıl yaptıysa Türkiye'nin en başarılı 4. Belediye başkanı ilan etmiş. 800 milyona yakın bir bütçe ile Konak'a bir çivi dahi çakmıyor. Konak'ın her tarafı çöp. Kentsel dönüşüm dedi yapamadı. Gültepe projesi dedi yapamadı. Beştepeler dedi yapamadı. Elle tutulur hiçbir icraatı olmamasına rağmen sürekli belediye hizmetlerine zam yapıyor. Bu hafta bir sürü belediye hizmetine zam öngören önerge AK Parti Grubu olarak bizim ret oyumuza karşın CHP'li meclis üyelerinin oyları ile mecliste kabul edildi. Elde edilen gelirler nereye gidiyor anlamış değiliz. Ortada yapılmış bir hizmette yok. Resmen Konak'ı çöp ve pis koku." Diye konuştu. Mahalle sakinleri de yaşananlara tepki gösterip çöplerin bir an önce temizlenmesini istedi.

