Devlet Şeref Madalyası terörle mücadeleyi destekleyecektir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, üstün yararlılık gösterenlere yönelik "Devlet Şeref Madalyası" verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde, terörle mücadelede eşsiz feragat ve fedakârlığı bulunan bazı isimlerin taltif ve takdir edilmesinin çok yararlı ve yerinde bir karar olacağını belirten Bahçeli, şu mesajları paylaştı:Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere Devlet Şeref Madalyası'nın layık görülmesi, terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükâfatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır.Geldiğimiz bu aşamada terörün beli kırılmış, caniler yurtiçinde ve yurtdışında köşeye sıkışmıştır. Vatan ve millet bekası için şehit olup kara toprağa düşen kahramanlarımız yüreklerimizi kavursa da haklı ve meşru mücadelede en küçük taviz veya tavsama görülmemektedir. Gazilerimiz ve şehitlerimiz manevi övüncümüz olarak milli gönüllerde bayraklaşmaktadır. Hepsine şükran borçlu olduğumuz tartışmasızdır.Devletimizin her kademesinde görev yapan asker ve sivil şahsiyetler tam bir uyum ve eşgüdüm halinde mücadelenin akıl, azim ve ahlakıyla bilenmiş haldedir. Cumhurbaşkanımızdan en alt rütbe veya mevkide görev yapan kahramanlarımıza varıncaya kadar milli birlik ve dayanışma ruhu devleşerek iç ve dış işgal cephesine darbe üstüne darbe vurulmaktadır.Terörle mücadelede en önemli güç kaynağının inanç ve yüksek moral olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Çok şükür kahraman askerlerimiz, polislerimiz ve korucularımız bu inanç ve moral gücüne ziyadesiyle sahip olmakla birlikte, muazzam bir cesaret ve dirayetle hainlerin üzerine yürümektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti, terörle mücadele sürecini milletimizin haysiyet, hissiyat ve hedeflerine müzahir şekilde sevk ve icra etmektedir. Son 4 yılda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulamaya geçmesiyle terörle mücadelede çok etkili sonuçlar alınmıştır. Bu hunhar musibet ve melanetten kurtulma zamanı gelip çatmıştır. 2023 bu çerçevede tarihi bir eşik olacaktır" dedi.