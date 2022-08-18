Fondaş medyadan şimdi de ’saat’ yalanı! AK Partili Hamza Dağ’dan sert tepki: Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz...

AK Parti'nin Türk siyasetine katılımının üzerinden tam 21 yıl geçti. Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra iktidar olan ve 20 yıldır her seçimi kazanan AK Parti'nin 21'inci yıl dönümü 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü sade bir programla kutlandı. Sözcü Gazetesi, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı saatlerin parti yöneticileri ve milletvekillerine dağıtıldığını öne sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, fondaş medya ve trollerin köpürttüğü bu iddiayı yalanladı. Dağ, "Yalanınız batsın." ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN 'SAAT DAĞITILDI' YALANI
15 Ağustos 2022 tarihinde AK Parti kuruluşunun 21'inci yılını kutladı. Sade bir program düzenlenirken, Sözcü Gazetesi, AK Partili yöneticiler ve milletvekillerine İsviçre markalı saatler hediye edildiğini öne sürdü. Gazetede, saatlerde Başkan Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı vurgulandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu iddiaların asılsız olduğunu Twitter'dan yaprığı paylaşım ile duyurdu.
"YALANINIZ BATSIN"
Hamza Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz." dedi.
Dağ, paylaşımında fondaş medya ve trollerin paylaşımlarının ekran görüntülerine de yer verdi.
Yalanınız batsın.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) August 18, 2022
Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz.
Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz. pic.twitter.com/6cOr5ETPAw