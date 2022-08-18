Fondaş medyadan şimdi de ’saat’ yalanı! AK Partili Hamza Dağ’dan sert tepki: Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz...

AK Parti'nin Türk siyasetine katılımının üzerinden tam 21 yıl geçti. Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra iktidar olan ve 20 yıldır her seçimi kazanan AK Parti'nin 21'inci yıl dönümü 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü sade bir programla kutlandı. Sözcü Gazetesi, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı saatlerin parti yöneticileri ve milletvekillerine dağıtıldığını öne sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, fondaş medya ve trollerin köpürttüğü bu iddiayı yalanladı. Dağ, "Yalanınız batsın." ifadelerini kullandı.