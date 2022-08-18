Başkan Erdoğan müzakere masasını işaret etti: Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmek

Dünyanın gözünü çevirdiği üçlü görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan şu mesajları verdi:
SAVAŞ GÖRÜŞMELERİMİZİN ANA KONUSUNU TEŞKİL ETTİ
Zelenskiy'le bugünkü ikili görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkânlarını ele aldık. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladık.
YENİ BİR ÇERNOBİL YAŞAMAK İSTEMİYORUZ
Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade ettim. Dün gece Harkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen, 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin öldüğü füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz.
325 BİNE YAKIN UKRAYNALIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK
Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 TIR'lık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam bin 507 kişiyi ülkemizde kabul ettik.
İSTANBUL MUTABAKATI'NIN OLUMLU YANSIMALARINI TÜM DÜNYA HİSSEDİYOR
Görüşmemizde savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Zelenskiy'le paylaştık. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmenin adak noktasını savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceği oluşturdu. Malumunuz bundan daha 1 ay önce BM-Ukrayna-Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikle bir ortak çalışma sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı.
625 BİN TON TAHILI DÜNYA PAZARINA ULAŞTIRDIK
Mutabakatın ortaya konulduğu 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi, yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarına ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Bugünkü temaslarınızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerini artırarak sürdürmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk.
Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesini imkânlarını değerlendirdik.
MÜZAKERE MASASINA GİDEN EN ADİL YOL
Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik. Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Guteress de bu hususta aynı fikirdeler.
Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dâhilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız.
ESİRLERİN MÜBADELESİ KONUSU
Görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le, Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz.