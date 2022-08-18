Giriş Tarihi: 18.8.2022 18:53 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:46

Başkan Erdoğan müzakere masasını işaret etti: Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmek OKAN MÜDERRİSOĞLU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yürüttüğü dengeli ve güven veren dış politika anlayışının izdüşümü olarak Rusya ile Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için attığı adımlara bir yenisini ekledi. Bu aybaşında Soçi’de Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le bir araya geldi. Başkan Erdoğan, “Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir” dedi. Mart ayında İstanbul’da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkân dâhilinde olduğuna inandığını kaydeden Erdoğan, “Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız” ifadelerini kullandı. Erdoğan “Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Zelenskiy’le paylaştık” diye konuştu.

Dünyanın gözünü çevirdiği üçlü görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan şu mesajları verdi: SAVAŞ GÖRÜŞMELERİMİZİN ANA KONUSUNU TEŞKİL ETTİ



Zelenskiy'le bugünkü ikili görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkânlarını ele aldık. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladık.

YENİ BİR ÇERNOBİL YAŞAMAK İSTEMİYORUZ



Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade ettim. Dün gece Harkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen, 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin öldüğü füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz.