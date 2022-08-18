Motivasyonumuz arttı

'SağlıktaBeyaz Reform' düzenlemesi kapsamında stajyer doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret seviyesine çıkarılacağının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması, özellikle tıp fakültesinde okuyan öğrenciler ve hastanelerde çalışan stajyer hekimler tarafından memnuniyetle karşılandı.Canla başla çalışan stajyer hekimlereyapılan asgari ücret açıklaması, artan doktorve sağlık çalışanı sayısının iş yükünübüyük ölçüde azaltıp hastaların daha kalitelisağlık hizmeti alması için biz tıp fakültesi öğrencilerinioturduğumuz sıralardan motive eden birçok dönüşümdensadece birkaçı.Pratisyen doktorum. Yeni düzenleme tümtıp camiası tarafından coşkuyla karşılandı.Her saniyenin kıymetli olduğusağlık sektöründe Türkiye olarak devrimyapıyoruz.Bir sağlıkçı olarak ülkemizde sağlık alanındayapılan çalışmaları görmek,bu bölüme yönelmemi sağlamaklaberaber yapılan çalışmaları gördükçegeleceğe karşı olan inancımve umudum artıyor.Pandemi döneminibaşarı ile atlatanTürkiye'de sağlıkçalışanlarının özlük hakları içinönemli düzenlemeler yapılıyor.