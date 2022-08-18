Motivasyonumuz arttı

'Sağlıkta
Beyaz Reform' düzenlemesi kapsamında stajyer doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret seviyesine çıkarılacağının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması, özellikle tıp fakültesinde okuyan öğrenciler ve hastanelerde çalışan stajyer hekimler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Emre Özer (Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf):
Canla başla çalışan stajyer hekimlere
yapılan asgari ücret açıklaması, artan doktor
ve sağlık çalışanı sayısının iş yükünü
büyük ölçüde azaltıp hastaların daha kaliteli
sağlık hizmeti alması için biz tıp fakültesi öğrencilerini
oturduğumuz sıralardan motive eden birçok dönüşümden
sadece birkaçı.
Doğan Yavuz (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi):
Pratisyen doktorum. Yeni düzenleme tüm
tıp camiası tarafından coşkuyla karşılandı.
Özge Balaban (Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi):
Her saniyenin kıymetli olduğu
sağlık sektöründe Türkiye olarak devrim
yapıyoruz.
Caner Ersayar (Ameliyathane Hizmetleri 2. Sınıf):
Bir sağlıkçı olarak ülkemizde sağlık alanında
yapılan çalışmaları görmek,
bu bölüme yönelmemi sağlamakla
beraber yapılan çalışmaları gördükçe
geleceğe karşı olan inancım
ve umudum artıyor.
Intern Hekim Dr. Shahmir Ferotan (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi):
Pandemi dönemini
başarı ile atlatan
Türkiye'de sağlık
çalışanlarının özlük hakları için
önemli düzenlemeler yapılıyor.