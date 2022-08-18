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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Motivasyonumuz arttı

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Motivasyonumuz arttı
'Sağlıkta Beyaz Reform' düzenlemesi kapsamında stajyer doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret seviyesine çıkarılacağının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması, özellikle tıp fakültesinde okuyan öğrenciler ve hastanelerde çalışan stajyer hekimler tarafından memnuniyetle karşılandı.



Emre Özer (Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf): Canla başla çalışan stajyer hekimlere yapılan asgari ücret açıklaması, artan doktor ve sağlık çalışanı sayısının iş yükünü büyük ölçüde azaltıp hastaların daha kaliteli sağlık hizmeti alması için biz tıp fakültesi öğrencilerini oturduğumuz sıralardan motive eden birçok dönüşümden sadece birkaçı.



Doğan Yavuz (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi): Pratisyen doktorum. Yeni düzenleme tüm tıp camiası tarafından coşkuyla karşılandı.



Özge Balaban (Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi): Her saniyenin kıymetli olduğu sağlık sektöründe Türkiye olarak devrim yapıyoruz.



Caner Ersayar (Ameliyathane Hizmetleri 2. Sınıf): Bir sağlıkçı olarak ülkemizde sağlık alanında yapılan çalışmaları görmek, bu bölüme yönelmemi sağlamakla beraber yapılan çalışmaları gördükçe geleceğe karşı olan inancım ve umudum artıyor.



Intern Hekim Dr. Shahmir Ferotan (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi): Pandemi dönemini başarı ile atlatan Türkiye'de sağlık çalışanlarının özlük hakları için önemli düzenlemeler yapılıyor.

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Motivasyonumuz arttı
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