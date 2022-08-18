Nerede bu devlet... İşte güçlü devlet

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara depreminde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı, yüzlerce ev yerle bir oldu. O gün binlerce cesetle birlikte devlet de enkaz altında kaldı... Günlerce kaldırılamayan enkazlar yüzünden yıkıntıların altında can veren vatandaşların cesetleri kokmaya başladı. İnsanlar kendi çabalarıyla enkaz altındaki yakınlarını kurtarmaya çalışırken devlet, vatandaşlar tarafından toplanan yardımı bile depremzedelere ulaştıramadı. Deprem için toplanan yardım paralarının memur ve işçi maaşlarını ödemek için kullanıldığı ortaya çıktı. Felaket bölgesine gönderilen çadırlar bile delik çıktı. Yüreği yanan vatandaşlardan tek bir çığlık yükseliyordu: Nerede bu devlet?Gölcük depreminin üstünden 23 yıl geçti... Ama depremde yitirilenler unutulmadı, acıları hâlâ taze... Ancak o günden bugüne çok şey değişti. Türkiye, vatandaşını enkazdan kurtaramayan devletten, her afet sonrası anında bütün kurumlarıyla refleks gösteren, müdahale eden bir yapıya kavuştu. Aciz ve çaresiz hantal yapı tamamen değişti, tüm dünyaya yardım eden büyük ve güçlü bir devlete dönüştü... Devletin 23 sene içerisinde geçirdiği değişim, "Sosyal devlet"in ne demek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Devlet 2011 Van, 2020 Elazığ ve 2020 İzmir depremlerinde tüm imkânlarını vatandaşları için seferber etti. Jet hızıyla afet bölgelerine gidildi ve vatandaşları yalnız bırakmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yardımlar depremzedelere ulaştırıldı. Konut projeleriyle yıkılan şehirler ve ilçeler yeniden ayağa kaldırıldı.Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 604 vatandaşımız hayatını kaybetti, binlerce bina ağır hasar gördü.Bir ay gibi kısa sürede depremzedeler için inşa edilecek konutların yapımına başlandı.27 bin konut tamamlanarak kısa sürede depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.Türkiye, 24 Ocak 2020'de saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinden gelen bir deprem haberiyle sarsıldı. 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yılında 8 bin konutun üretimi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.Depremin ikinci yılında devletimizin tüm kurumlarının özverili çalışmasıyla 18 bin 530 konut tamamlanarak hazır hale getirildi. Deprem sonrası 10 milyar lira yatırım bedeli ile 14 merkez mahallede ve 6 ilçede toplam 67 noktada konut inşaatına başlandı. Bunların 47 noktasında konut inşaatı tamamlandı.İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir'de yaşanan depremin ardından yaraların hızla sarılması için devlet seferber oldu.Depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için 3 bin 20 çadır kuruldu. Bir yıl gibi kısa bir sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle depremzedelere 741 ev ve işyeri teslim edildi.