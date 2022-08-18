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Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:47

Şanlıurfa sınırında 9 terorist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında 9 terorist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği belirtildi.

MSB açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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Şanlıurfa sınırında 9 terorist etkisiz hale getirildi
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