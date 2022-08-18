Son dakika: Kira ve konut fiyatlarını düşürecek yeni adım! Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...

Konut fiyatları ve kiraların düşmesi için hükümet hamlelerini tek tek yapıyor. Kentsel dönüşüm projeleri hız kazanırken, bir yandan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi eylül ayında hayata geçecek. Yeni yapılacak konut sayısının 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bununla da yetinmediklerini belirterek, kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek yeni bir adım daha attıklarını duyurdu. Buna göre; 50 bin ofis konuta dönüştürülecek. Bu da ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak.