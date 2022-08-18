Son dakika: Kira ve konut fiyatlarını düşürecek yeni adım! Bakan Kurum açıkladı: 50 bin konut geliyor...

Konut fiyatları ve kiraların düşmesi için hükümet hamlelerini tek tek yapıyor. Kentsel dönüşüm projeleri hız kazanırken, bir yandan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi eylül ayında hayata geçecek. Yeni yapılacak konut sayısının 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bununla da yetinmediklerini belirterek, kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek yeni bir adım daha attıklarını duyurdu. Buna göre; 50 bin ofis konuta dönüştürülecek. Bu da ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak.
BAKAN KURUM DUYURDU: 50 BİN OFİS KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun.
İSTANBUL'DA 10 BİN OFİS DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "ticaret + konut" parsellerinde yer alan, iskan almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümler, parseldeki toplam konut kullanımı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023'e kadar konuta dönüştürülebilecek.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu madde ile sadece İstanbul'da bu durumdaki toplam 1,5 milyon metrekare, ülke genelinde toplam 4 milyon metrekarelik ofis alanının talep edilmesi halinde konuta dönüştürülmesinin önü açılıyor. Bu kapsamdaki ofislerin dönüştürülmesi halinde İstanbul'da 10 bin, Türkiye genelinde ise 40 bin yeni konut arzı oluşabilecek.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Eylül ayı içerisinde açıklayacak. Bakan Kurum, birçok firmanın da yeni konut yapımlarında yer alacağını ifade etti. Kurum, çalışmaların Eylül-Ekim gibi başlamasını beklediğini söylemişti. Şimdi gözler 150 bini aşkın yapılacak sosyal konutta... Bu sosyal konutların kira ve konut fiyatlarını büyük ölçüde düşürmesi bekleniyor. Uzmanlar, sosyal konut projesinin arz-talep dengesini sağlayacağını belirtiyor.