SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.