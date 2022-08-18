Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 18.8.2022 09:56 Son Güncelleme: 18.8.2022 10:02

SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Türk Silahlı kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi
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