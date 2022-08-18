SON DAKİKA | PKK’ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/7sRNbbkOxj