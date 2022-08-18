Son dakika | Tuz gölündeki flamingolar kurtuldu! Bakan Kurum adım adım anlattı; Su taşıma işlemi...

Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde, tek bir flamingo yavrusunu bile kaybetmemek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek şu bilgileri paylaşmıştı:

"Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesiyle ilgili, ''Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.''